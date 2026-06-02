ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное

14:02 02.06.2026 Вт
2 мин
Что установил суд относительно наступления на Киев?
aimg Елена Чупровская
Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное Фото: генерал армии РФ Александр Лапин (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Генерал армии РФ Александр Лапин, который руководил наступлением на Киев в первые недели полномасштабной войны, получил пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в преступлениях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Читайте также: От микрочипов до пробки: какие товары из Европы продолжают кормить российскую армию

Что решил суд

Пожизненное лишение свободы получил генерал-полковник вооруженных сил РФ Александр Лапин, бывший командующий Центрального военного округа РФ.

По данным следствия, он возглавлял российскую военную группировку "Центр" и руководил наступлением с территории России и Беларуси на:

  • Сумскую область;
  • Черниговскую область;
  • Киевскую область;
  • столицу Украины.

Суд признал его виновным в:

  • посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • планировании и подготовке агрессивной войны;
  • развязывании и ведении агрессивной войны.

Какую роль играл Лапин

Прокуроры установили, что в феврале-марте 2022 года Александр Лапин не только формально занимал должность командующего.

По материалам дела, он организовывал вторжение, координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также продвигались в направлении Киева по левому берегу Днепра.

Целью наступления был захват столицы, государственных органов власти и установление оккупационного контроля.

Сейчас Александр Лапин находится на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении другому военачальнику - Александру Чайко, экс-командующему Восточного военного округа российской армии. Во время битвы за Киев он приказал обстреливать гражданские дома.

А генерал Олег Макаревич, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, недавно возглавил ротационную консультативную миссию в Венесуэле. Тамболее 120 военных армии РФ тренируют венесуэльских военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Генпрокурор
Новости
Удар по Киеву: уже полдесятка погибших и более 65 пострадавших
Удар по Киеву: уже полдесятка погибших и более 65 пострадавших
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны