Наказав обстрілювати будинки під час боїв за Київ: російський генерал отримав підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайко, екскомандувачу Східного військового округу російської армії. Чайко під час битви за Київ наказав обстрілювати цивільні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.

В березні 2022 року, як з'ясувало слідство, Чайко наказав обстріляти населений пункт Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Чайко також наказав задіяти в ударі бойову авіацію та артилерію.

"Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 «Ураган» та некеровані авіаційні ракети С-8", - сказано у повідомленні.

Серед доказів злочинної діяльності російського генерала - аудіоперехоплення, де Чайко віддає наказ підлеглим, вимагаючи застосувати важке озброєння по цивільних об'єктах в українському населеному пункті.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашисту про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - додали в СБУ.

Фото: підозра генералу Чайко (Служба безпеки України)