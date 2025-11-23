Буданов: російський генерал-"підривник" Каховської дамби очолив місію у Венесуелі

Про це заявив керівник ГУР України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

За даними української розвідки, генерал-полковник Олег Макаревич керує Екваторською бойовою групою Міноборони Росії, що перебуває у Венесуелі з навчально-консультативною місією. Макаревич і понад 120 його підлеглих навчають венесуельські війська різним дисциплінам, включно з піхотою, безпілотниками та спеціальними операціями, а також надають підтримку у сфері радіоелектронної розвідки.

За словами Буданова, присутність російських військових у Венесуелі не є реакцією на нинішнє нарощування військ США у Карибському регіоні. Українська розвідка зазначає, що кількість російських сил у країні не змінилася з початку операції США, однак перебування Макаревича, який прибув до Венесуели на початку року, було продовжене. Зазвичай ротації російських командирів тривають близько шести місяців.

Макаревич та приблизно 90 офіцерів і військовослужбовців розташовані у столиці Каракасі, решта - у Маракайбо, Ла-Гуайрі та на острові Авес. Їхня діяльність включає оцінку бойових можливостей венесуельських збройних сил, роботу з бронетехнікою, авіацією, артилерією, дронами та службовими собаками, а також спостереження за внутрішніми групами та іноземними урядами.

Макаревич, якому 62 роки, раніше командував групою російських військ у Дніпрі, але був звільнений після контрнаступу українських військ у Херсоні у 2023 році. У минулому високопосадовці Росії заявляли про можливі поставки Венесуелі систем ППО "Панцир-С1" і "Бук-М2Е" та інших високоточних озброєнь, однак їх наявність наразі не підтверджена.

Буданов також зазначив, що під час можливої атаки США російські війська залишаться у Венесуелі "поза сценою", а Москва буде офіційно намагатися вести переговори з Вашингтоном.