Буданов: російський генерал-"підривник" Каховської дамби очолив місію у Венесуелі
Російський генерал Олег Макаревич, який наказав підірвати Каховську ГЕС, очолив ротаційну консультативну місію у Венесуелі, де понад 120 російських військових тренують венесуельські сили.
Про це заявив керівник ГУР України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
За даними української розвідки, генерал-полковник Олег Макаревич керує Екваторською бойовою групою Міноборони Росії, що перебуває у Венесуелі з навчально-консультативною місією. Макаревич і понад 120 його підлеглих навчають венесуельські війська різним дисциплінам, включно з піхотою, безпілотниками та спеціальними операціями, а також надають підтримку у сфері радіоелектронної розвідки.
За словами Буданова, присутність російських військових у Венесуелі не є реакцією на нинішнє нарощування військ США у Карибському регіоні. Українська розвідка зазначає, що кількість російських сил у країні не змінилася з початку операції США, однак перебування Макаревича, який прибув до Венесуели на початку року, було продовжене. Зазвичай ротації російських командирів тривають близько шести місяців.
Макаревич та приблизно 90 офіцерів і військовослужбовців розташовані у столиці Каракасі, решта - у Маракайбо, Ла-Гуайрі та на острові Авес. Їхня діяльність включає оцінку бойових можливостей венесуельських збройних сил, роботу з бронетехнікою, авіацією, артилерією, дронами та службовими собаками, а також спостереження за внутрішніми групами та іноземними урядами.
Макаревич, якому 62 роки, раніше командував групою російських військ у Дніпрі, але був звільнений після контрнаступу українських військ у Херсоні у 2023 році. У минулому високопосадовці Росії заявляли про можливі поставки Венесуелі систем ППО "Панцир-С1" і "Бук-М2Е" та інших високоточних озброєнь, однак їх наявність наразі не підтверджена.
Буданов також зазначив, що під час можливої атаки США російські війська залишаться у Венесуелі "поза сценою", а Москва буде офіційно намагатися вести переговори з Вашингтоном.
Підрив Каховської ГЕС
У ніч проти 6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС, що спричинило масштабну катастрофу. Внаслідок прориву вода затопила значну кількість поселень на Херсонщині, Миколаївщині, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Варто зазначити, що раніше бійці спецпідрозділу ГУР підняли український стяг на островах в акваторії водосховища.
