Російський есмінець переслідував німецький фрегат до Балтійського моря

За даними німецького видання, таке переслідування розпочалося у Північній Атлантиці.

Як уточнює "Kieler Nachrichten", там відбувалися тренування фрегата "Баварія" з німецьким підводним човном "U 33" та іншими підрозділами НАТО.

Німецький фрегат "Баварія" (фото: Bundeswehr)

При цьому з Колафіорду на протичовновий маневр вирушили російські міноносці "Сєвєроморськ" та "Віце-адмірал Кулаков". Останній корабель після маневру розвернувся і взяв курс на фрегат "Баварія", та ув'язався за німецьким судном - переслідування відбувалося вздовж норвезького узбережжя у південному напрямку.

Екіпаж "Баварії" був поінформований про рух російського есмінця, а зі Скагена (місто в Данії, на півночі Ютландії, на мисі Гренен) до російського корабля наблизився датський фрегат "Івер Хуітфельд", і пішов за "Кулаковим" до протоки Великий Бельт.

Реакція уряду Німеччини

В уряді ФРН висловили стурбованість такими маневрами з боку російського есмінця.

За словами морського координатора Федерального уряду Німеччини Крістофа Плосса, даний інцидент "показує, що ми також повинні якомога швидше захистити наші порти від зростаючих російських загроз, у тому числі шляхом захисту інфраструктури, збільшення інвестицій у кібербезпеку та переобладнання мостів для танків".

Крім того, зазначається, що німецький уряд планує забезпечити необхідні інвестиції.

Довідково: есмінець РФ "Віце-адмірал Кулаков" (клас "Удалой") має на озброєнні ракети, торпеди, на борту судна є зенітні комплекси. Довжина судна 163 метри. Есмінець був спущений на воду в 1981 році, його багато років ремонтували, перебуває у складі Північного флоту ВМФ Росії з 2010 року.

Російський великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" (фото: wikipedia.org)