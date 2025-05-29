Российский эсминец преследовал немецкий фрегат до Балтийского моря

Российский военный противолодочный корабль совершал опасные маневры в сторону немецкого фрегата "Бавария", и преследовал судно до Балтийского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным немецкого издания, такое преследование началось в Северной Атлантике.
Как уточняет "Kieler Nachrichten", там проходили тренировки фрегата "Бавария" с немецкой подводной лодкой "U 33" и другими подразделениями НАТО.
Немецкий фрегат "Бавария" (фото: Bundeswehr)
При этом из Колафьорда на противолодочный маневр отправились российские миноносцы "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Последний корабль после маневра развернулся и взял курс на фрегат "Бавария", и увязался за немецким судном - преследование происходило вдоль норвежского побережья в южном направлении.
Экипаж "Баварии" был проинформирован о движении российского эсминца, а из Скагена (город в Дании, на севере Ютландии, на мысе Гренен) к российскому кораблю приблизился датский фрегат "Ивер Хуитфельд", и последовал за "Кулаковым" до пролива Большой Бельт.
В правительстве ФРГ выразили обеспокоенность такими маневрами со стороны российского эсминца.
По словам морского координатора Федерального правительства Германии Кристофа Плосса, данный инцидент "показывает, что мы также должны как можно скорее защитить наши порты от растущих российских угроз, в том числе путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков".
Кроме того, отмечается, что немецкое правительство планирует обеспечить необходимые инвестиции.
Справка: эсминец РФ "Вице-адмирал Кулаков" (класс "Удалой") имеет на вооружении ракеты, торпеды, на борту судна есть зенитные комплексы. Длина судна 163 м. Эсминец был спущен на воду в 1981 году, его много лет ремонтировали, находится в составе Северного флота ВМФ России с 2010 года.
Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" (фото: wikipedia.org)
Заметим, информация о таких маневрах со стороны военных кораблей РФ появились на фоне недавних сообщений, что Москва начала обеспечивать военное сопровождение танкеров своего теневого флота в Финском заливе. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что это - беспрецедентная практика.
Так, напомним, недавно Военно-морские силы Эстонии сообщили об инциденте с подсанкционным судном "Ягуар" в Балтийском море, который проигнорировал требование остановиться, кипаж отказался сотрудничать и не изменил курс в международных водах.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ подняла истребитель в воздух в тот момент, когда Таллинн пытался перехватить нефтяной танкер в Балтийском море.
Добавим, что в НАТО отреагировали на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии.
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