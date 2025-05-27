Росія супроводжує "тіньовий флот" в Балтії військовими кораблями: Фінляндія занепокоєна

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в ефірі Yle.

"Російська військова присутність у регіоні була завжди… Однак нове в поточній ситуації те, що Росія супроводжує комерційні танкери зі свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки. При цьому задіяні військові кораблі та збройні сили", - сказав Хяккянен.

Водночас, у ВМС Фінляндії також заявили, що помітили зростання військового трафіку у Фінській затоці. Хяккянен додав, що поки не бачить у цьому безпосередньої загрози для Фінляндії.

"Але те, що Росія зміцнює свої військові можливості і є агресивним та небезпечним сусідом для всієї Європи, це факт", - заявив він.