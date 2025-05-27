Росія супроводжує "тіньовий флот" в Балтії військовими кораблями: Фінляндія занепокоєна
Росія почала забезпечувати військове супроводження танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. Це безпрецедентна практика.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в ефірі Yle.
"Російська військова присутність у регіоні була завжди… Однак нове в поточній ситуації те, що Росія супроводжує комерційні танкери зі свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки. При цьому задіяні військові кораблі та збройні сили", - сказав Хяккянен.
Водночас, у ВМС Фінляндії також заявили, що помітили зростання військового трафіку у Фінській затоці. Хяккянен додав, що поки не бачить у цьому безпосередньої загрози для Фінляндії.
"Але те, що Росія зміцнює свої військові можливості і є агресивним та небезпечним сусідом для всієї Європи, це факт", - заявив він.
Інцидент у Балтійському морі
Нещодавно Військово-морські сили Естонії повідомили про інцидент із судном "Ягуар", яке перебуває під британськими санкціями та рухалося без державного прапора. Коли естонський флот наказав йому зупинитися, екіпаж відмовився співпрацювати та не змінив курс у міжнародних водах.
У відповідь на це до танкера наблизився російський винищувач Су-35, який зробив коло над судном і короткочасно порушив повітряний простір Естонії.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія підняла винищувач у повітря саме в той момент, коли Таллінн намагався перехопити нафтовий танкер у Балтійському морі. За його словами, судно, ймовірно, є частиною так званого "тіньового флоту" і перебуває під санкціями.
"Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив міністр.
Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.
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