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Російський есмінець переслідував німецький фрегат до Балтійського моря

Четвер 29 травня 2025 04:30
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Російський есмінець переслідував німецький фрегат до Балтійського моря Фото: великий протичовновий корабель РФ "Віце-адмірал Кулаков" (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російський військовий протичовновий корабель здійснював небезпечні маневри у бік німецького фрегата "Баварія", та переслідував судно до Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними німецького видання, таке переслідування розпочалося у Північній Атлантиці.

Як уточнює "Kieler Nachrichten", там відбувалися тренування фрегата "Баварія" з німецьким підводним човном "U 33" та іншими підрозділами НАТО.

Російський есмінець переслідував німецький фрегат до Балтійського моря

Німецький фрегат "Баварія" (фото: Bundeswehr)

При цьому з Колафіорду на протичовновий маневр вирушили російські міноносці "Сєвєроморськ" та "Віце-адмірал Кулаков". Останній корабель після маневру розвернувся і взяв курс на фрегат "Баварія", та ув'язався за німецьким судном - переслідування відбувалося вздовж норвезького узбережжя у південному напрямку.

Екіпаж "Баварії" був поінформований про рух російського есмінця, а зі Скагена (місто в Данії, на півночі Ютландії, на мисі Гренен) до російського корабля наблизився датський фрегат "Івер Хуітфельд", і пішов за "Кулаковим" до протоки Великий Бельт.

Реакція уряду Німеччини

В уряді ФРН висловили стурбованість такими маневрами з боку російського есмінця.

За словами морського координатора Федерального уряду Німеччини Крістофа Плосса, даний інцидент "показує, що ми також повинні якомога швидше захистити наші порти від зростаючих російських загроз, у тому числі шляхом захисту інфраструктури, збільшення інвестицій у кібербезпеку та переобладнання мостів для танків".

Крім того, зазначається, що німецький уряд планує забезпечити необхідні інвестиції.

Довідково: есмінець РФ "Віце-адмірал Кулаков" (клас "Удалой") має на озброєнні ракети, торпеди, на борту судна є зенітні комплекси. Довжина судна 163 метри. Есмінець був спущений на воду в 1981 році, його багато років ремонтували, перебуває у складі Північного флоту ВМФ Росії з 2010 року.

Російський есмінець переслідував німецький фрегат до Балтійського моря

Російський великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" (фото: wikipedia.org)

Зауважимо, інформація про такі маневри з боку військових кораблів РФ з'явилися на тлі нещодавніх повідомлень, що Москва почала забезпечувати військове супроводження танкерів свого тіньового флоту у Фінській затоці. Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що це - безпрецедентна практика.

Так, нагадаємо, нещодавно Військово-морські сили Естонії повідомили про інцидент із підсанкційним судном "Ягуар" у Балтійському морі, який проігнорував вимогу зупинитися, кіпаж відмовився співпрацювати та не змінив курс у міжнародних водах.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що РФ підняла винищувач у повітря у той момент, коли Таллінн намагався перехопити нафтовий танкер у Балтійському морі.

Додамо, що у НАТО відреагували на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії.

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