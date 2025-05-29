Российский эсминец преследовал немецкий фрегат до Балтийского моря

Российский военный противолодочный корабль совершал опасные маневры в сторону немецкого фрегата "Бавария", и преследовал судно до Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным немецкого издания, такое преследование началось в Северной Атлантике.

Как уточняет "Kieler Nachrichten", там проходили тренировки фрегата "Бавария" с немецкой подводной лодкой "U 33" и другими подразделениями НАТО.

Немецкий фрегат "Бавария" (фото: Bundeswehr)

При этом из Колафьорда на противолодочный маневр отправились российские миноносцы "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Последний корабль после маневра развернулся и взял курс на фрегат "Бавария", и увязался за немецким судном - преследование происходило вдоль норвежского побережья в южном направлении.

Экипаж "Баварии" был проинформирован о движении российского эсминца, а из Скагена (город в Дании, на севере Ютландии, на мысе Гренен) к российскому кораблю приблизился датский фрегат "Ивер Хуитфельд", и последовал за "Кулаковым" до пролива Большой Бельт.

Реакция правительства Германии

В правительстве ФРГ выразили обеспокоенность такими маневрами со стороны российского эсминца.

По словам морского координатора Федерального правительства Германии Кристофа Плосса, данный инцидент "показывает, что мы также должны как можно скорее защитить наши порты от растущих российских угроз, в том числе путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков".

Кроме того, отмечается, что немецкое правительство планирует обеспечить необходимые инвестиции.

Справка: эсминец РФ "Вице-адмирал Кулаков" (класс "Удалой") имеет на вооружении ракеты, торпеды, на борту судна есть зенитные комплексы. Длина судна 163 м. Эсминец был спущен на воду в 1981 году, его много лет ремонтировали, находится в составе Северного флота ВМФ России с 2010 года.

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" (фото: wikipedia.org)