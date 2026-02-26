Російський дрон залетів до Румунії: як відреагувала країна НАТО

Зазначається, що вчора ввечері, 25 лютого, Міністерство оборони Румунії повідомило, що невідомий безпілотник ненадовго увійшов у повітряний простір країни, і для його перехоплення були підняті два винищувачі F-16.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про те, що чули гул дрона та навіть бачили його, коли БпЛА летів на малій висоті.

Згодом румунські військові зазначили, що дрон залетів у повітряний простір Румунії в районі Сфинту-Георге, й нібито "не наражаючи на небезпеку життя людей", залишив його на північ від Суліни, рухаючись лише над територіальними водами країни.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади РФ на цивільну інфраструктуру України, що є серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці", – додали у Міноборони Румунії.