Румунія створює "енергетичний щит" у Чорному морі навколо газового проєкту для ЄС

Вівторок 03 лютого 2026 08:00
UA EN RU
Румунія створює "енергетичний щит" у Чорному морі навколо газового проєкту для ЄС Ілюстративне фото: морська охорона у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep, який має змінити енергетичну карту ЄС і довести країну до провідного експортера газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив економічний радник президента країни Раду Бурнете, до 2027 року Бухарест планує створити розгалужену систему раннього виявлення загроз у Чорному морі, яка включатиме радіолокаційні станції, безпілотники та сенсорні системи.

У відомстві наголошують, що такі заходи необхідні через повторні порушення повітряного простору дронами та плаваючі міни, що з’являються у Чорному морі внаслідок війни в Україні.

Офшорний проєкт Neptun Deep - один із найбільших у регіоні, який реалізують компанії OMV Petrom та державна Romgaz. Він має почати видобуток газу в 2027 році і забезпечити Румунію значними обсягами енергії для внутрішнього ринку та експорту.

Фінансування частини нових можливостей із безпеки буде здійснюватися в рамках європейської ініціативи SAFE, що передбачає доступ до 16,6 млрд євро у період 2026-2030 років. Це має не лише підсилити оборонний потенціал країни, а й стимулювати розвиток національного виробництва високотехнологічного обладнання.

Посилення системи спостереження також розглядають як частину ширшої стратегічної мети - перетворити порт Констанца та транспортні маршрути через Дунай на логістичну артерію регіону, важливу для торгівлі та підтримки відбудови України.

Як відомо, росіяни пускають в Чорне море кораблі-носії ракет "Калібр", завдяки чому час від часу і атакують Україну.

Нгадаємо, у Воєнно-морських силах України розповіли, чому росіяни бояться за власний флот. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

