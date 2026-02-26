Российский дрон залетел в Румынию: как отреагировала страна НАТО

Отмечается, что вчера вечером, 25 февраля, Министерство обороны Румынии сообщило, что неизвестный беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство страны, и для его перехвата были подняты два истребителя F-16.

Местные жители в соцсетях сообщали о том, что слышали гул дрона и даже видели его, когда БпЛА летел на малой высоте.

Впоследствии румынские военные отметили, что дрон залетел в воздушное пространство Румынии в районе Сфынту-Георге, и якобы "не подвергая опасности жизни людей", оставил его к северу от Сулины, двигаясь только над территориальными водами страны.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения РФ на гражданскую инфраструктуру Украины, что является серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности", - добавили в Минобороны Румынии.