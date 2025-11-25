ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російський дрон впав на будинок у Молдові, людей евакуювали (фото)

Вівторок 25 листопада 2025 11:19
UA EN RU
Російський дрон впав на будинок у Молдові, людей евакуювали (фото) Фото: Російський дрон впав на будинок у Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Константин Широкун

Під час нічної атаки Росії на Україну один з безпілотників залетів у повітряний простір Молдови, та впав на будинок у місті Кухурештій-де-Жос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Молдови.

"Кілька хвилин тому в саду в місті Кухурештій-де-Жос, Флорештський район, дрон упав на будинок охоронця", – написала поліція Молдови у Facebook.

Зазначається, що на місце події вирушила команда відділу вибухівки та техніки поліції. При цьому людей з навколишніх будинків евакуювали, а периметр оточила поліція.

"Походження дрона поки що невідоме. Поліція розслідує подію", - додали у поліції.

Також зазначалось, що рано вранці щонайменше два дрони увійшли в повітряний простір Румунії. Попередження про повітряну загрозу були видані в повітах Тулча, Галац та Вранча.

Оновлено 12:06. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору Республіки кількома безпілотниками.

У зв'язку з чим російського посла викликали на завтра о 14:00 до МЗС для надання пояснень.

Що передувало

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії і Молдови.

Нагадаємо, 22 листопада Румунія підіймала пару винищувачів F-16 на фоні російської атаки дронів по Одеській області сьогодні вночі, 22 листопада.

Окрім того, у ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.

Також раніше, 13 вересня, російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Дрони
Новини
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України