Российский дрон упал на дом в Молдове, людей эвакуировали (фото)

Во время ночной атаки России на Украину один из беспилотников залетел в воздушное пространство Молдовы, и упал на дом в городе Кухурештий-де-Жос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Молдовы.

"Несколько минут назад в саду в городе Кухурештий-де-Жос, Флорештский район, дрон упал на дом охранника", - написала полиция Молдовы в Facebook.

Отмечается, что на место происшествия отправилась команда отдела взрывчатки и техники полиции. При этом людей из окрестных домов эвакуировали, а периметр оцепила полиция.

"Происхождение дрона пока неизвестно. Полиция расследует происшествие", - добавили в полиции.

Также отмечалось, что рано утром по меньшей мере два дрона вошли в воздушное пространство Румынии. Предупреждения о воздушной угрозе были выданы в уездах Тулча, Галац и Вранча.