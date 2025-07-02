Російський дрон вдарив по Сумах: пошкоджені маршрутка та будинок

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 2 липня, окупанти знову вдарили по Харкову. Зафіксовано влучання у Новобаварському районі.

Один з дронів ворога зокрема влучив у нежитлову одноповерхову будівлю. Спалахнула пожежа на площі близько 300 метрів квадратних.

Також росіяни атакували "Шахедами" Вилкове в Ізмаїльському районі Одеської області. За повідомленнями місцевої влади, була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

Вже вдень сьогодні росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі.

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