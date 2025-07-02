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Російський дрон вдарив по Сумах: пошкоджені маршрутка та будинок

Фото: ворожий дрон атакував Суми (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Каріна Левицька

Ворог атакував Ковпаківський район Сум за допомогою безпілотника. Внаслідок вибуху було пошкоджено маршрутний автобус, який перевозив людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду. Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - зауважив Григоров.


Він розповів, що вибуховою хвилею від вибуху було пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз.

"Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів - ніхто з них не постраждав", - додав глава ОВА.

Водночас, за його даними, пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.

"Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби", - зазначив він.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 2 липня, окупанти знову вдарили по Харкову. Зафіксовано влучання у Новобаварському районі.

Один з дронів ворога зокрема влучив у нежитлову одноповерхову будівлю. Спалахнула пожежа на площі близько 300 метрів квадратних.

Також росіяни атакували "Шахедами" Вилкове в Ізмаїльському районі Одеської області. За повідомленнями місцевої влади, була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

Вже вдень сьогодні росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі.

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СумиВійна Росії проти УкраїниОкупанти