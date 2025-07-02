Российский дрон ударил по Сумах: повреждены маршрутка и дом

Ночной обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 2 июля, оккупанты снова ударили по Харькову. Зафиксировано попадание в Новобаварском районе.

Один из дронов врага в частности попал в нежилое одноэтажное здание. Вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров.

Также россияне атаковали "Шахедами" Вилково в Измаильском районе Одесской области. По сообщениям местных властей, была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.

Уже днем сегодня россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе.

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