Российский дрон ударил по Сумах: повреждены маршрутка и дом

Враг атаковал Ковпаковский район Сум с помощью беспилотника. В результате взрыва был поврежден маршрутный автобус, который перевозил людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
"Около 18:00 вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду. Есть попадания в Ковпаковском районе областного центра. Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил Григоров.
"Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров - никто из них не пострадал", - добавил глава ОВА.
В то же время, по его данным, повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.
"Продолжается обследование территории. На месте работают все необходимые службы", - отметил он.
Напомним, что в ночь на 2 июля, оккупанты снова ударили по Харькову. Зафиксировано попадание в Новобаварском районе.
Один из дронов врага в частности попал в нежилое одноэтажное здание. Вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров.
Также россияне атаковали "Шахедами" Вилково в Измаильском районе Одесской области. По сообщениям местных властей, была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.
Уже днем сегодня россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе.
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