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РФ атакувала Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

Середа 02 липня 2025 01:16
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РФ атакувала Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури Фото: обійшлося без постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 липня росіяни атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).

Згідно повідомленню, під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада.

"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Також в Ізмаїльській РДА уточнили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Ізмаїльського району

Зазначимо, що росіяни вже неодноразово атакують Ізмаїльський район Одеської області.

Наприклад, у ніч на 17 січня ціллю ворога теж була припортова інфраструктура в цьому районі. Постраждалих і загиблих не було, проте внаслідок обстрілу було пошкоджено фасади будівель і житлового будинку.

Крім того, в ніч на 29 січня ворог теж атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Унаслідок атаки загиблих і постраждалих не було, але було пошкоджено будівлі.

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