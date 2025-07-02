РФ атакувала Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).

Також в Ізмаїльській РДА уточнили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Ізмаїльського району

Зазначимо, що росіяни вже неодноразово атакують Ізмаїльський район Одеської області.

Наприклад, у ніч на 17 січня ціллю ворога теж була припортова інфраструктура в цьому районі. Постраждалих і загиблих не було, проте внаслідок обстрілу було пошкоджено фасади будівель і житлового будинку.

Крім того, в ніч на 29 січня ворог теж атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Унаслідок атаки загиблих і постраждалих не було, але було пошкоджено будівлі.

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