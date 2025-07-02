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Росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі

Середа 02 липня 2025 10:03
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Росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі Ілюстративне фото: росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі (Facebook-сторінка колишнього голови ДСНС Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи запустили FPV-дрон по людях у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Серед постраждалих внаслідок атаки:

  • чоловік 65 років - "важкий";
  • чоловіки 44 й 49 років;
  • 40-річна жінка у стані середньої тяжкості.

Фото: росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі (Facebook-сторінка колишнього голови ДСНС Сергія Крука)

Також були пошкоджені 2 автомобілі.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до ударів по території України. Найбільше страждають прикордонні області. Під час атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Безпілотники по Україні терористи запускають щоночі. Наприклад, у ніч на 2 липня, ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 114-ма дронами.

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Війна в Україні Дніпропетровська область
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