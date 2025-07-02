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Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області

Харків, Середа 02 липня 2025 08:20
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Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області Фото: наслідки російської атаки на Харків та область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 2 липня російські терористи завдали ударів безпілотниками по Харкову та Куп’янському району Харківської області. В результаті атаки виникли масштабні пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Харків

У Харкові під ворожим ударом опинився Новобаварський район. Один із дронів влучив у неексплуатовану одноповерхову будівлю, яка спалахнула на площі близько 300 метрів квадратних.

Поряд зазнали пошкоджень станція техобслуговування, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна споруди, а також зупинка громадського транспорту.

Пожежу ліквідували рятувальники о 07:00. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Харківська область

Натомість у Куп’янському районі є травмовані. У Шевченківській громаді дрони атакували території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок вибухів загорілися складські приміщення та тюки сіна. Постраждали щонайменше троє людей.

На місцях працювали рятувальники, поліція, медики, волонтери та комунальники.

Фото: наслідки російської атаки на Харків та область (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Харківської області

В ніч на 2 липня російські загарбники знову запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей, зокрема й на Харківщині.

Вибухи у Харкові пролунали близько третьої години ночі. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, ворог атакував Новобаварський район Харкова.

Він уточнив, що під атакою ворога були два населені пункти: Борівське та Волоська Балаклія.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів перші подробиці про обстріл Куп'янського району.

У червні росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів за весь період війни з РФ.

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Харків Війна в Україні
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