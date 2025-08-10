Російський дрон вдарив по будівлі Сумської ОВА

Ворожий дрон 10 серпня вдарив по Сумській ОВА. Адмінбудівля була пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Як повідомляють, сьогодні вранці російський безпілотник завдав удару по даху будівлі Сумської обласної державної адміністрації в центрі міста.
За інформацією, постраждалих немає.
Росія системно атакує адміністративні та цивільні об'єкти, намагаючись тиснути на місцеве населення та посіяти паніку.
Через це влада закликає мешканців і гостей Сумщини під час повітряних тривог уникати перебування поблизу адміністративних будівель і важливих об'єктів інфраструктури.
Суми щоденно зазнають ворожих обстрілів. 26 липня, окупанти відранку атакують місто дронами. Через атаку у Сумах спостерігалися проблеми зі світлом та водою.
Пізніше місцева влада повідомила про удари по об'єктах цивільної інфраструктури та "приліт" в нежитлове приміщення.
Нардеп Олександр Качура поширив відео удару по Сумській ОВА. Джерела РБК-Україна в правоохоронних підтвердили це.