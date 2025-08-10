Російський дрон вдарив по будівлі Сумської ОВА

Як повідомляють, сьогодні вранці російський безпілотник завдав удару по даху будівлі Сумської обласної державної адміністрації в центрі міста.

За інформацією, постраждалих немає.

Росія системно атакує адміністративні та цивільні об'єкти, намагаючись тиснути на місцеве населення та посіяти паніку.

Через це влада закликає мешканців і гостей Сумщини під час повітряних тривог уникати перебування поблизу адміністративних будівель і важливих об'єктів інфраструктури.