Росіяни вдарили по Сумам: у частині міста зникло світло та вода

Російські війська сьогодні вдень, 26 липня, обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та водопостачання", - додав глава Сумської МВА.

За його словами, наразі відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих до неї.

"Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах", - зазначив Кривошеєнко.

Удари РФ по Україні 26 липня

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.

Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

Більше подробиць про масовану атаку росіян по Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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