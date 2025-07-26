Росіяни вдарили по Сумам: у частині міста зникло світло та вода
Російські війська сьогодні вдень, 26 липня, обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.
"Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах", - зазначив Кривошеєнко.
За його словами, наразі відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих до неї.
"Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та водопостачання", - додав глава Сумської МВА.
Удари РФ по Україні 26 липня
Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.
Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.
Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.
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