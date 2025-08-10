RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Российский дрон ударил по зданию Сумской ОВА

Фото: Сумская ОВА повреждена в результате атаки РФ (facebook.com/policesumy)
Автор: Владислава Ткаченко

Вражеский дрон 10 августа ударил по Сумской ОВА. Админздание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Как сообщают, сегодня утром российский беспилотник нанес удар по крыше здания Сумской областной государственной администрации в центре города.

По информации, пострадавших нет.

Россия системно атакует административные и гражданские объекты, пытаясь давить на местное население и посеять панику.

Поэтому власти призывают жителей и гостей Сумщины во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и важных объектов инфраструктуры.

 

Удар по Сумам

Сумы ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. 26 июля, оккупанты с утра атакуют город дронами. Из-за атаки в Сумах наблюдались проблемы со светом и водой.

Позже местные власти сообщили об ударах по объектам гражданской инфраструктуры и "прилете" в нежилое помещение.

Нардеп Александр Качура распространил видео удара по Сумской ОГА. Источники РБК-Украина в правоохранительных подтвердили это.

СумыВойна в УкраинеРоссийская Федерация