Российский дрон ударил по зданию Сумской ОВА

Удар по Сумам

Сумы ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. 26 июля, оккупанты с утра атакуют город дронами. Из-за атаки в Сумах наблюдались проблемы со светом и водой.

Позже местные власти сообщили об ударах по объектам гражданской инфраструктуры и "прилете" в нежилое помещение.

Нардеп Александр Качура распространил видео удара по Сумской ОГА. Источники РБК-Украина в правоохранительных подтвердили это.