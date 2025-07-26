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Російський дрон влучив в будівлю Сумської ОВА

Суми, Субота 26 липня 2025 14:51
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Російський дрон влучив в будівлю Сумської ОВА Фото: пошкоджена російським дроном будівля Сумської ОВА (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували будівлю Сумської ОВА у суботу, 26 липня. У мережі опублікували відео влучання ворожого дрона.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Було влучання в будівлю Сумської ОВА, про постраждалих наразі не відомо", - зазначив співрозмовник.

Офіційно в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв лише про "приліт" в нежитлове приміщення, а також про удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

Проте народний депутат із Сумщини Олександр Качура опублікував відео влучання дрона саме в будівлю Сумської ОВА.

Оновлено о 15:00. Місцева влада підтвердила влучання у будівлю Сумської ОВА. Кадри наслідків опублікував голова ОВА Олег Григоров.

За його словами, один із російських дронів влучив у центр міста Суми - на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

У поліції зазначили, що, окрім пошкодження ОВА, вибило шибки у сусідньому багатоквартирному будинку. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Фото: дрон РФ атакував Сумську ОВА (t.me/grigorov_oleg)

Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що в ніч на 25 липня будівля Сумської ОВА також потрапила під ворожий обстріл. За даними медіа, російський снаряд залетів у приміщення і там почалась пожежа.

Обстріл України

В ніч на 26 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили 208 дронів та 27 ракет, більшість цілей збили, але були і "прильоти".

Так, росіяни масовано атакували Харків. За словами мера, за три години окупанти завдали 20 ударів по міста. Постраждали шестеро осіб, зокрема рятувальники.

Також під ударом були Дніпро та Кам'янське, де згорів "Епіцентр".

Армія РФ масовано вдарила вночі по Шостці Сумської області. У Сумах через ранкову атаку спостерігалися перебої зі світлом та водою.

Більше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область Війна в Україні Атака дронів
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