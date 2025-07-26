Російський дрон влучив в будівлю Сумської ОВА

Російські окупанти атакували будівлю Сумської ОВА у суботу, 26 липня. У мережі опублікували відео влучання ворожого дрона.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Було влучання в будівлю Сумської ОВА, про постраждалих наразі не відомо", - зазначив співрозмовник.

Офіційно в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв лише про "приліт" в нежитлове приміщення, а також про удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

Проте народний депутат із Сумщини Олександр Качура опублікував відео влучання дрона саме в будівлю Сумської ОВА.



Оновлено о 15:00. Місцева влада підтвердила влучання у будівлю Сумської ОВА. Кадри наслідків опублікував голова ОВА Олег Григоров.

За його словами, один із російських дронів влучив у центр міста Суми - на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

У поліції зазначили, що, окрім пошкодження ОВА, вибило шибки у сусідньому багатоквартирному будинку. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Фото: дрон РФ атакував Сумську ОВА (t.me/grigorov_oleg)

Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що в ніч на 25 липня будівля Сумської ОВА також потрапила під ворожий обстріл. За даними медіа, російський снаряд залетів у приміщення і там почалась пожежа.