РФ вдарила по Шосткинській громаді: один постраждалий, пошкоджено медзаклад
Шосткинська громада Сумської області в ніч на 15 липня зазнала жорсткого російського удару. Постраждала щонайменше одна людина.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога", - повідомив Григоров.
За його словами, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", - підсумував він.
Тим часом, дронова атака Росіян триває. Станом на 3:46 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні безпілотники були зафіксовані в Дніпропетровській області. Вони тримали курс на Захід.
Також дрони було помічено на сході Чернігівської області. Вони летіли в південному напрямку. Зокрема, тривога застосування "Шахедів" була в Запоріжжі.
Атака на Україну 14 липня
За останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, завдав 64 авіаудари і скинув 100 керованих авіабомб. Про це повідомлялося у вечірньому зведенні Генштабу.
Окупанти для ударів застосували 1168 дронів. Також росіяни здійснили 3980 обстрілів позицій українських військ і мирних населених пунктів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram