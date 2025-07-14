Російський дрон пошкодив проїжджу частину в Харкові

Нагадаємо, цієї ночі російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Безпілотники заходили через Харківську, Донецьку, Сумську, Дніпропетровську області та дійшли до Вінницької і Житомирської областей.

Близько півночі ворожі дрони пошкодили підприємство у Чугуєві.

Ввечері у неділю, 13 липня, ударні безпілотники атакували Полтаву і Полтавську область.

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