Российский дрон повредил проезжую часть в Харькове

Напомним, этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники заходили через Харьковскую, Донецкую, Сумскую, Днепропетровскую области и дошли до Винницкой и Житомирской областей.

Около полуночи вражеские дроны повредили предприятие в Чугуеве.

Вечером в воскресенье, 13 июля, ударные беспилотники атаковали Полтаву и Полтавскую область.

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