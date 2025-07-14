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Российский дрон повредил проезжую часть в Харькове

Фото: Харьков снова атаковали ударные дроны РФ (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские ударные дроны атаковали Харьков. Зафиксированы повреждения в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Он отметил, что в Немышлянском районе города вражеский беспилотник ударил по проезжей части.

"Предварительно вражеский дрон "Молния" - тип БПЛА уточняется. Пока что информация о пострадавших не поступала", - отметил Терехов.

Напомним, этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники заходили через Харьковскую, Донецкую, Сумскую, Днепропетровскую области и дошли до Винницкой и Житомирской областей.

Около полуночи вражеские дроны повредили предприятие в Чугуеве.

Вечером в воскресенье, 13 июля, ударные беспилотники атаковали Полтаву и Полтавскую область.

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Харьков