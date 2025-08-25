UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, міг залетіти з України, - МЗС Польщі

Фото: російський дрон, який вибухнув у Польщі, міг залетіти з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув на території Польщі, ймовірно, прилетів з території України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За його словами, нзараз проводиться дуже детальний аналіз уламків дрона, який упав на території Польщі.

"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую - це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт - він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня", - сказав Бартошевський.

Він зазначив, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.

Вибух російського дрона у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.

У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.

Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.

22 серпня Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаДрони