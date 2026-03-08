Російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми: фото наслідків

Російські війська сьогодні зранку, 8 березня, ударним безпілотником атакували пасажирський потяг Київ-Суми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
"Ворог знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини. Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми", - зазначив Кулеба.
За його словами, на щастя, ніхто не постраждав. Для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.
Нагадаємо, вранці 4 березня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Зокрема, зафіксовано приліт поблизу пасажирського вагона потяга, виникла пожежа.
Також ми писали, що 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.
Окрім того, наприкінці січня російські "Шахеди" атакували пасажирський поїзд маршруту "Барвінкове - Львів – Чоп". На борту поїзда перебував 291 пасажир, яких оперативно евакуювали, відомо про двох поранених.
Також 11 січня повідомлялось, що під час ворожого удару дрона було травмовано машиніста та його помічника.
Відомо, що поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу "Шахед". Чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися.