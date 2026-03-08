Российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы: фото последствий

"Враг снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины. Сегодня утром на Сумщине вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев - Сумы", - отметил Кулеба.

По его словам, к счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив.

Россияне атакуют пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру

Напомним, утром 4 марта российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. В частности, зафиксирован прилет вблизи пассажирского вагона поезда, возник пожар.

Также мы писали, что 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, десять пассажиров получили ранения.