Российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы: фото последствий

Российские войска сегодня утром, 8 марта, ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
"Враг снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины. Сегодня утром на Сумщине вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев - Сумы", - отметил Кулеба.
По его словам, к счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив.
Напомним, утром 4 марта российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. В частности, зафиксирован прилет вблизи пассажирского вагона поезда, возник пожар.
Также мы писали, что 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, десять пассажиров получили ранения.
Кроме того, в конце января российские "Шахеды" атаковали пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп". На борту поезда находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали, известно о двух раненых.
Также 11 января сообщалось, что во время вражеского удара дрона были травмированы машинист и его помощник.
Известно, что рядом с локомотивом взорвался ударный дрон типа "Шахед". Дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе. Локомотивная бригада успела безопасно закрепить локомотив, однако не имела возможности эвакуироваться.