Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото)

Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
Вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області.
Як повідомляють у ДСНС, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.
Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, всі вогнеборці залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, ввечері 15 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Близько 18:00 по місту було випущено дві керовані авіаційні бомби.
За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один із ударів припав на будівлю Центрального автовокзалу, яка зазнала серйозних руйнувань. Другий снаряд влучив у приміщення клініки Запорізького медичного університету.
Очільник області також оприлюднив відео моменту вибуху.
За інформацією ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей. Одну особу рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій.