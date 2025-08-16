Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото)

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Нагадаємо, ввечері 15 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Близько 18:00 по місту було випущено дві керовані авіаційні бомби.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один із ударів припав на будівлю Центрального автовокзалу, яка зазнала серйозних руйнувань. Другий снаряд влучив у приміщення клініки Запорізького медичного університету.

Очільник області також оприлюднив відео моменту вибуху.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей. Одну особу рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій.