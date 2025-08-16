UA

Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото)

Фото: РФ вдарила по надзвичайниках (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області.

Як повідомляють у ДСНС, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

 
Фото: На Запоріжжі російський дрон поцілив у пожежників під час ліквідації вогню (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, всі вогнеборці залишилися неушкодженими.

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Нагадаємо, ввечері 15 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Близько 18:00 по місту було випущено дві керовані авіаційні бомби.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один із ударів припав на будівлю Центрального автовокзалу, яка зазнала серйозних руйнувань. Другий снаряд влучив у приміщення клініки Запорізького медичного університету.

Очільник області також оприлюднив відео моменту вибуху.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей. Одну особу рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій.

