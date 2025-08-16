RU

Война в Украине

Российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожской области (фото)

Фото: РФ ударила по чрезвычайникам (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара в Запорожской области .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Утром 16 августа российский беспилотник атаковал спасателей в прифронтовом населенном пункте Запорожской области.

Как сообщают в ГСЧС, удар произошел именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

 
Фото: На Запорожье российский дрон попал в пожарных во время ликвидации огня (t.me/dsns_telegram)

В результате атаки был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, все пожарные остались невредимыми.

Атака на Запорожье 10 августа

Напомним, вечером 15 августа российская армия нанесла удар по Запорожью. Около 18:00 по городу было выпущено две управляемые авиационные бомбы.

По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, один из ударов пришелся на здание Центрального автовокзала, которое подверглось серьезным разрушениям. Второй снаряд попал в помещение клиники Запорожского медицинского университета.

Глава области также обнародовал видео момента взрыва.

По информации ГСЧС, в результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек. Одного человека спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций.

