Російський безпілотник в понеділок, 23 листопада, влучив у багатоповерхівку в Подільському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

Крім того, медики госпіталізували трьох постраждалих внаслідок ворожого удару, серед них - іноземний громадянин.

Кличко додав, що, згідно з уточненою інформацію, на Подолі безпілотник влучив у покрівлю 6-поверхового житлового будинку.

"У Подільському районі, попередньо, влучання БпЛА в житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце", - розповів він.

Нагадаємо, 22 листопада російський дрон атакував п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в будинок влучив "Шахед", який зруйновав весь під'їзд.

Сьогодні президент повідомив, що ворожий удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб невідома.