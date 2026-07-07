Російський Бєлгород опинився під ракетною атакою

На території Росії під ракетну атаку потрапив Бєлгород. На території міста зафіксовані вибухи та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.
Офіційної інформації від російської влади поки що немає. Але на відео, які ширяться в соцмережах видно зоряво від вибухів.
Також поки що невідомо, якою саме зброєю атаковане місто. Це може бути як HIMARS, так і ракети типу "Фламінго", пишуть у російських Телеграм-каналах.
За попередньою інформацією була атакована місцева ТЕЦ. В результаті частина міста опинилась повністю без світла.
Також канал "Пепел Бєлгород" повідомляє, що після падіння уламків ракети є загоряння в житловому будинку у Бєлгородській області. Також, можливо, був атакований місцевий аеропорт, який через постійні обстріли не працює.
Інформація про постраждалих поки що не надходила.
Бєлгород постійно перебуває під атаками. У місті майже кожен день прильоти дронів чи ракет. Наприклад, у ніч із 3 на 4 липня російський Бєлгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло.
А днем раніше ракети били по Мічурінській ТЕЦ. У місці були зафіксовані масштабні перебої із життєзабезпеченням міста.