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Російський Бєлгород опинився під ракетною атакою

01:36 07.07.2026 Вт
1 хв
Яка ситуація в Бєлгороді після нічної атаки?
aimg Пилип Бойко
Фото: пожежні МНС РФ (Getty Images)

На території Росії під ракетну атаку потрапив Бєлгород. На території міста зафіксовані вибухи та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.

Офіційної інформації від російської влади поки що немає. Але на відео, які ширяться в соцмережах видно зоряво від вибухів.

Також поки що невідомо, якою саме зброєю атаковане місто. Це може бути як HIMARS, так і ракети типу "Фламінго", пишуть у російських Телеграм-каналах.

За попередньою інформацією була атакована місцева ТЕЦ. В результаті частина міста опинилась повністю без світла.

Також канал "Пепел Бєлгород" повідомляє, що після падіння уламків ракети є загоряння в житловому будинку у Бєлгородській області. Також, можливо, був атакований місцевий аеропорт, який через постійні обстріли не працює.

Інформація про постраждалих поки що не надходила.

Контекст новини

Бєлгород постійно перебуває під атаками. У місті майже кожен день прильоти дронів чи ракет. Наприклад, у ніч із 3 на 4 липня російський Бєлгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло.

А днем раніше ракети били по Мічурінській ТЕЦ. У місці були зафіксовані масштабні перебої із життєзабезпеченням міста.

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