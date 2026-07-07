Російський Бєлгород опинився під ракетною атакою

Офіційної інформації від російської влади поки що немає. Але на відео, які ширяться в соцмережах видно зоряво від вибухів.

Також поки що невідомо, якою саме зброєю атаковане місто. Це може бути як HIMARS, так і ракети типу "Фламінго", пишуть у російських Телеграм-каналах.

За попередньою інформацією була атакована місцева ТЕЦ. В результаті частина міста опинилась повністю без світла.

Також канал "Пепел Бєлгород" повідомляє, що після падіння уламків ракети є загоряння в житловому будинку у Бєлгородській області. Також, можливо, був атакований місцевий аеропорт, який через постійні обстріли не працює.

Інформація про постраждалих поки що не надходила.