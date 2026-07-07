RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Российский Белгород оказался под ракетной атакой

01:36 07.07.2026 Вт
1 мин
Какая обстановка в Белгороде после ночной атаки?
aimg Филипп Бойко
Фото: пожарные МЧС РФ (Getty Images)

На территории России под ракетную атаку попал Белгород. На территории города зафиксированы взрывы и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Официальной информации от российских властей пока нет. Но на распространяющихся в соцсетях видео видно визуально от взрывов.

Также пока неизвестно, каким именно оружием атакован город. Это может быть как HIMARS, так и ракеты типа Фламинго, пишут в российских Телеграмм-каналах.

По предварительной информации, была атакована местная ТЭЦ. В результате часть города оказалась без света.

Также канал "Пепел Белгород" сообщает, что после падения обломков ракеты есть возгорание в жилом доме в Белгородской области. Также, возможно, был атакован местный аэропорт, который из-за постоянных обстрелов не работает.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Контекст новости

Белгород постоянно находится под атаками. В городе почти каждый день прилеты дронов или ракет. Например, в ночь с 3 на 4 июля российский Белгород подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.

А днем ранее ракеты били по Мичуринской ТЭЦ. На месте были зафиксированы масштабные перебои с жизнеобеспечением города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БелгородБелгородская область