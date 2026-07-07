Российский Белгород оказался под ракетной атакой

Официальной информации от российских властей пока нет. Но на распространяющихся в соцсетях видео видно визуально от взрывов.

Также пока неизвестно, каким именно оружием атакован город. Это может быть как HIMARS, так и ракеты типа Фламинго, пишут в российских Телеграмм-каналах.

По предварительной информации, была атакована местная ТЭЦ. В результате часть города оказалась без света.

Также канал "Пепел Белгород" сообщает, что после падения обломков ракеты есть возгорание в жилом доме в Белгородской области. Также, возможно, был атакован местный аэропорт, который из-за постоянных обстрелов не работает.

Информация о пострадавших пока не поступала.