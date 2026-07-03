ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Бєлгород без світла, води та інтернету: місто зазнало ракетної атаки на ТЕЦ (фото, відео)

08:01 03.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про попередні наслідки атаки?
aimg Катерина Коваль
Бєлгород без світла, води та інтернету: місто зазнало ракетної атаки на ТЕЦ (фото, відео)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У російському Бєлгороді після ракетної атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури - Мічурінську ТЕЦ - зафіксовано масштабні перебої із життєзабезпеченням міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та повідомлення радника міністра оборони України Сергія Стерненка.

Наразі у житлових кварталах частково відсутні електропостачання та вода, а також спостерігаються серйозні проблеми зі стільниковим зв'язком та доступом до інтернету.

Наслідки влучання у ТЕЦ та знеструмлення міста

Мічурінська ТЕЦ є ключовим об'єктом, що забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності великого промислового підприємства "Бєленергомаш - БЗЕМ".

Даний завод спеціалізується на виробництві труб, складних металоконструкцій та іншого енергетичного обладнання для російської промисловості. Потужність атакованої теплоелектроцентралі становить від 24,2 МВт до 36 МВт.

Внаслідок ураження ТЕЦ у місті виник дефіцит потужності, що безпосередньо вплинуло на комунальну сферу. Російські аварійні служби підтвердили значні пошкодження мереж.

Проблеми з водопостачанням

Через припинення стабільної подачі електроенергії після ракетного обстрілу в Бєлгороді виявилися повністю знеструмленими декілька стратегічних об'єктів водопостачання.

Нагадаємо, українські Сили оборони продовжують систематично знищувати енергетичну та нафтопереробну інфраструктуру противника. Як повідомлялося, лише протягом 48 годин (1 та 2 липня) українські ударні дрони успішно уразили 12 електропідстанцій та одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Коментуючи ці результати, "Мадяр" також зробив своєрідне "передбачення" безпосередньо для Москви.

Крім того, в ніч проти 2 липня українські безпілотники завдали результативного удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) у російському місті Кстово, що в Нижньогородській області.

Після цієї атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що неподалік від ураженого НПЗ розташований ще один стратегічно важливий для Російської Федерації об'єкт.

Загалом Сили оборони України вже завдали успішних ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. При цьому деякі з цих ворожих підприємств опинялися під атаками українських дронів уже неодноразово.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Бєлгород Війна Росії проти України
Новини
Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ
Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу