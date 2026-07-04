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У Бєлгороді тотальний блекаут: по ТЕЦ прилетіли ракети (відео)

00:59 04.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаку на Бєлгород?
aimg Едуард Ткач
У Бєлгороді тотальний блекаут: по ТЕЦ прилетіли ракети (відео) Фото: світло зникло майже у всьому місті і навіть у Бєлгородській агломерації (Getty Images)
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У ніч із 3 на 4 липня російський Бєлгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві російські Telegram-канали.

Згідно з постами в пабликах, атака почалася приблизно о 23:35. У цей момент у місті було чутно вибухи, працювала ППО, а місцеві жителі скаржилися, що в їхніх будинках блимає світло.

Трохи пізніше канали уточнили, удару було завдано ТЕЦ "Промінь", після чого в районі Харківської гори Бєлгорода зникло світло. На об'єкті виникла пожежа.

Ще трохи пізніше була інформація, що світло зникло майже в усьому місті і навіть у Бєлгородській агломерації (найближчих населених пунктах до міста).

Паблік "Пепел Белгород" стверджував, що "ракетні удари були одночасно завдані всіма основними підстанціями в місті". Однак OSINT паблики пишуть, що атаковано лише ТЕЦ "Промінь" та електропідстанцію.

Яка точна кількість пошкоджених об'єктів поки невідома. Місцева влада ситуацію ще не коментувала.

Інші атаки

Нагадаємо, вчора 3 липня росіяни теж поскаржилися, що Бєлгород зазнав ракетної атаки. Внаслідок ударів по Мічурінській ТЕЦ виникли масштабні перебої зі світлом, водою, стільниковим зв'язком і навіть інтернетом.

Також ми писали, що за даними видання "Медуза", Україна атакувала вже 8 із 10 найбільших НПЗ Росії. Деякі були під обстрілом неодноразово.

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Російська Федерація Блекаут Бєлгород
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