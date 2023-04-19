Російський банк в Угорщині, який потрапив під санкції, заявив про вихід з країни та ЄС

Міжнародний інвестиційний банк, який нещодавно потрапив під санкції США , заявив про вихід з Угорщини та союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного інвестиційного банку.

"У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, банк в даний час позбавлений можливості проведення фінансових операцій", - пише пресслужба.

Зазначається, що після запровадження американських санкцій, Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, який називають "кублом шпигунів".

Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до Росії й запропонував Будапешту розпочати денонсацію угоди про місцеперебування МІБ, яка була укладена 5 лютого 2019 року.