Нові санкції США зачепили угорський банк, який називають "кублом шпигунів"
Сполучені Штати Америки запровадили чергові санкції проти Росії, які ще більше обмежують її доступ до міжнародної фінансової системи. До списку обмежень також потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який називають "кублом шпигунів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство фінансів США.
"Поки Кремль шукає способи обійти багатосторонні санкції та експортний контроль, Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжуватимуть руйнувати схеми ухилення, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна на полі бою", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
До списку санкцій потрапили 120 організацій й фізичних осіб у 20 країнах. Серед них Міжнародний інвестиційний банк, який базується в Будапешті й чий контрольний пакет належить Росії.
"Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій", - пише пресслужба.
Також під санкції потрапили:
- ПВК "Патріот", яка пов'язана з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу;
- китайська компанія China HEAD Aerospace Technology, яка, згідно з даними Держдепартаменту постачала супутникові знімки України ворогу;
- китайська компанія King-Pai Technology HK Co, Ltd, яка була постачальником для кількох підприємств військово-промислового комплексу Росії;
- компанія бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова USM Holdings та її організації, серед яких "Мегафон", "Металоінвест", оператор Удоканського мідного проєкту й узбецький виробник цементу Алішера Усманова "Ахангаранцемент";
- компанія з надання трастових послуг Sequoia Treuhand Trust Reg, що базується в Ліхтенштейні. Клієнтами компанії є російські клієнти, зокрема Геннадій Тимченко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія, сьогодні 12 квітня, запровадила додаткові санкції проти Росії. Цього ж разу до списку обмежень потрапили холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.
Зокрема, ймовірно США можуть вже найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини.
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