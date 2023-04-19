Российский банк в Венгрии, попавший под санкции, заявил о выходе из страны и ЕС

Международный инвестиционный банк, недавно попавший под санкции США , заявил о выходе из Венгрии и союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного инвестиционного банка.

"В связи с санкциями США и внесением Международного инвестиционного банка в список US OFAC SDN, банк в настоящее время лишен возможности проведения финансовых операций", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что после введения американских санкций Венгрия приняла решение прекратить свое участие в банке, который называют "кублом шпионов".

Также банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию и предложил Будапешту начать денонсацию соглашения о местонахождении МИБ, которое было заключено 5 февраля 2019 года.