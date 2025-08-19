UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Російський артобстріл у Чорнобаївці: під удар потрапив 11-річний хлопчик

Фото: Окупанти поцілили у забудову Чорнобаївки, дитина отримала тяжкі травми (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ обстріляла житлову забудову на Херсонщині. Під удар потрапила дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Близько 10:00 у Чорнобаївці російські війська обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.

Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Першу допомогу надали сусіди, а згодом бригада екстреної медичної допомоги доставила хлопчика до лікарні.

Наразі постраждалий перебуває під надійним наглядом медиків.

 

Удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.

Серед постраждалих були троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні