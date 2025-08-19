Российский артобстрел в Чернобаевке: под удар попал 11-летний мальчик

Удар по автобусу

Напомним, утром 9 августа российские оккупанты ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин, а еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших были трое правоохранителей, поскольку они попали под повторный удар врага. Как писало РБК-Украина, во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.