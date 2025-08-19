RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Российский артобстрел в Чернобаевке: под удар попал 11-летний мальчик

Фото: Оккупанты попали в застройку Чернобаевки, ребенок получил тяжелые травмы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ обстреляла жилую застройку на Херсонщине. Под удар попал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Около 10:00 в Чернобаевке российские войска обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице.

Ребенок получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Первую помощь оказали соседи, а впоследствии бригада экстренной медицинской помощи доставила мальчика в больницу.

Сейчас пострадавший находится под надежным наблюдением медиков.

 

 

Удар по автобусу

Напомним, утром 9 августа российские оккупанты ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин, а еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших были трое правоохранителей, поскольку они попали под повторный удар врага. Как писало РБК-Украина, во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине