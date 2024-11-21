В армії РФ спостерігається високий рівень дезертирства солдатів, - ISW

У звіті послалися на публікацію російського опозиційного видання "Важниє історії" (iStories). В ній повідомляється, що у внутрішньому документі Міністерства оборони Росії детально описано, як понад 1000 російських військовослужбовців, включно з офіцерами, дезертирували з російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ). Зазначається, що станом на 20 квітня 2024 року, це було значно більше, ніж особовий склад батальйону.

Як зазначили в iStories, командування 20-ї Окремої мотострілецької бригади (ОМБСР) звернулося до Міноборони за допомогою у поверненні дезертирів та опитало особовий склад 33-го і 255-го мотострілецьких полків 20-ї ОМБСР, які пояснили рівень дезертирства великими втратами, відсутністю обіцяних виплат солдатам і практикою відправлення поранених і хворих солдатів на штурм.

"Ці скарги віддзеркалюють часті скарги російських ультранаціоналістичних військових блогерів на погане ставлення Міноборони до військовослужбовців, а ймовірний внутрішній документ вказує на усвідомлення оборонним відомством масштабу проблем із моральним духом російських солдатів", - зазначають експерти ISW.

Російське опозиційне видання "Мобілізаційні новини" 19 листопада поширило кадри, на яких солдати російської 36-ї мотострілецької бригади (29-а повітряна армія, Східний військовий округ) звертаються безпосередньо до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова зі скаргами на те, що командири посилають їх на штурм без розвідки та артилерійської підтримки.

Російські солдати стверджують, що їм доводиться витрачати свою зарплату на купівлю власного спорядження та фортифікаційних матеріалів, бо військове командування їх не забезпечує.