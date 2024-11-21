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В армии РФ наблюдается высокий уровень дезертирства солдат, - ISW

Фото: в российской армии много дезертиров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Плохое отношение российского военного командования к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия, способствуют массовому дезертирству в армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на публикацию российского оппозиционного издания "Важные истории" (iStories). В ней сообщается, что во внутреннем документе Министерства обороны России подробно описано, как более 1000 российских военнослужащих, включая офицеров, дезертировали из российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ). Отмечается, что по состоянию на 20 апреля 2024 года, это было значительно больше, чем личный состав батальона.

Как отметили в iStories, командование 20-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР) обратилось в Минобороны за помощью в возвращении дезертиров и опросило личный состав 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й ОМБСР, которые объяснили уровень дезертирства большими потерями, отсутствием обещанных выплат солдатам и практикой отправки раненых и больных солдат на штурм.

"Эти жалобы отражают частые жалобы российских ультранационалистических военных блогеров на плохое отношение Минобороны к военнослужащим, а вероятный внутренний документ указывает на осознание оборонным ведомством масштаба проблем с моральным духом российских солдат", - отмечают эксперты ISW.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 19 ноября распространило кадры, на которых солдаты российской 36-й мотострелковой бригады (29-я воздушная армия, Восточный военный округ) обращаются непосредственно к министру обороны России Андрею Белоусову с жалобами на то, что командиры посылают их на штурм без разведки и артиллерийской поддержки.

Российские солдаты утверждают, что им приходится тратить свою зарплату на покупку собственного снаряжения и фортификационных материалов, поскольку военное командование их не обеспечивает.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте российско-украинской войны остается сложной и напряженной.

По данным ISW, 20 ноября Силы обороны имели успех вблизи Покровска, однако враг продвинулся на шести направлениях.

По данным ВСУ, россияне активно штурмуют на четырех направлениях.

В ночь на 21 ноября в Ростовской области и Ростове-на-дону прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО.

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