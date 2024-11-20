Армія РФ тисне на чотирьох напрямках у Донецькій та Харківській областях, - Генштаб

З початку доби 20 листопада на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Найбільше росіяни тиснуть на ЗСУ в районі Куп'янська, Курахового та Покровська, а також активізували штурми біля Времівки у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж доби противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 керованої авіабомби (КАБ), понад 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками поблизу Вовчанська та Стариці, поблизу Козачої Лопані ворог скинув три керовані авіаційні бомби.

На Куп’янському напрямку противник 23 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку за день ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного і Тернів. Активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по районах населених пунктів Новоєгорівка і Закітне.

На Сіверському напрямку російські окупанти скинули десять КАБів біля Сіверська.

На Краматорському напрямку противник скинув п’ять авіабомб у районах населених пунктів Часів Яр та Липівка.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 33 штурмових і наступальних дії.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне. Двадцять дві атаки на напрямку захисники вже відбили, ще одинадцять боєзіткнень - тривають.

Водночас, ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, загалом скинувши 15 керованих бомб. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 223 особи, з них 91 - безповоротно. Знищено один БТР, чотири автомобілі, дві БМП і три багі. Крім того, пошкоджено міномет та бронетранспортер окупантів.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім атак противника, 16 атак тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Улакли та Андріївка.

Водночас, на цьому напрямку Силами оборони знешкоджено 127 окупантів, з них 59 - безповоротно. Знищено один танк, дев’ять броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної та сім одиниць мототехніки.

На Времівському напрямку відбулося 28 боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів уже зупинено нашими оборонцями в районах Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу.

Також ворог активно застосовував авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни п'ять разів відбивали атаки російських загарбників.

У Курській області Сили оборони України продовжують операцію. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.