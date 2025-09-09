Більше 150 боїв за добу: Генштаб повідомив, на яких напрямках найгарячіше

Від початку доби на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. ЗСУ продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Обстріли

Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Також армія РФ 6 разів атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 7 разів наступав у районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян тричі атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. ЗСУ стримують натиск противника.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 - безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, українські воїни знищили 7 автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, 8 безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.