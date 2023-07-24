Російським телеканалам заборонили висвітлювати атаку дронів на Москву, - ЗМІ

Російські телеканали отримали заборону на висвітлення теми атаки безпілотників на Москву за 15 хвилин до ефіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Зазначається, що співробітникам холдингу ВДТРК, до якого входить Росія-24 та Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на висвітлення теми атаки дронів за 15 хвилин до випуску новин об 11:00. При цьому у випуску від 10:00 повідомлення про БПЛА ще були.

Джерело видання розповіло, що медійникам довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру та прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть спільні плани вулиць. При цьому вони добивали хронометраж усім, чим вийде.

Повідомляється, що на РБК був докладний сюжет про атаку на Москву з безліччю кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були присутні кореспонденти. Але все це теж довелося прибрати з ефіру.

Так, тему атаки дронів продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони РФ та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти мешканцям. Натомість регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все досить докладно.

Що примітно, сюжети про атаку дронів на Крим не забороняли показувати, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету про це.

Атака дронів на Москву

Сьогодні вранці Москву атакували два безпілотники. Один із них потрапив до бізнес-центру, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав неподалік будівлі Міноборони РФ і штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два дрони". Там також звинуватили в атаці українську сторону.

При цьому джерела РБК-Україна повідомляли, що атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

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