Российским телеканалам запретили освещать атаку дронов на Москву, - СМИ

Российские телеканалы получили запрет на освещение темы атаки беспилотников на Москву за 15 минут до эфира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Отмечается, что сотрудникам холдинга ВГТРК, в который входит Россия-24 и Москва-24, а также РБК и некоторым региональным телеканалам прислали запрет на освещение темы атаки дронов за 15 минут до выпуска новостей в 11:00. При этом в выпуске от 10:00 сообщения про БПЛА еще были.

Источник издания рассказал, что медийщикам пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира и убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. При этом они "добивали" хронометраж всем, чем получится.

Сообщается, что на РБК был самый подробный сюжет про атаку на Москву с множеством кадров, интервью очевидцев, на месте присутствовали корреспонденты. Но все это тоже пришлось убрать из эфира.

Так, тему атаки дронов продолжили только в виде коротких комментариев Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал помочь жителям. В то же время региональные каналы попросили не акцентировать эту тему в эфире, но в сетях оставили все довольно подробно.

Что примечательно, сюжеты об атаке дронов на Крым не запрещали показывать, в том числе демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски с сюжета об этом.

Атака дронов на Москву

Сегодня утром Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.

При эти источники РБК-Украина сообщали, что атака дронов на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.