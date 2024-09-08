Російським безпілотником, який упав у Латвії, міг бути "Шахед", - "Гаюн"

Дроном, який нещодавно впав у Латвії, міг бути російський "Шахед". Він залетів через Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як пише "Гаюн", у суботу, 7 вересня, приблизно о шостій ранку у Білорусі було помічено дрон-камікадзе. Він літав в районі Новогрудка. Пізніше дрон зник, однак за попередніми даними він рухався на північ.
А вже близько 10:00 у Латвії, біля Резекне, злітав вертоліт повітряних сил, який проводив патрулювання на кордоні з Білоруссю. Однак дрон, який був помічений у Білорусі, міг досягти Латвії. Адже відстань від Новогрудка до Резекне становить близько 335 км, при середній швидкості в 200 км/год дрон міг досягти Резекне вже близько 8:30 ранку.
З цього можна зробити висновок, що безпілотник, який розбився під Резекне, може бути тим самим шахедом, який пролітав уранці біля Новогрудка.
Сьогодні президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. Станом на зараз ведеться розслідування.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - пише президент.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 "Шахедів".
За даними Повітряних сил України, шість безпілотників відлетіли до Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганської області.
Варто нагадати, що це не перший випадок, коли дрони РФ під час атак по Україні залітають до Білорусі. Перший раз такий заліт зафіксували 12 липня, причому загалом щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень.
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