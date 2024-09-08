Російським безпілотником, який упав у Латвії, міг бути "Шахед", - "Гаюн"

Як пише "Гаюн", у суботу, 7 вересня, приблизно о шостій ранку у Білорусі було помічено дрон-камікадзе. Він літав в районі Новогрудка. Пізніше дрон зник, однак за попередніми даними він рухався на північ.

А вже близько 10:00 у Латвії, біля Резекне, злітав вертоліт повітряних сил, який проводив патрулювання на кордоні з Білоруссю. Однак дрон, який був помічений у Білорусі, міг досягти Латвії. Адже відстань від Новогрудка до Резекне становить близько 335 км, при середній швидкості в 200 км/год дрон міг досягти Резекне вже близько 8:30 ранку.

З цього можна зробити висновок, що безпілотник, який розбився під Резекне, може бути тим самим шахедом, який пролітав уранці біля Новогрудка.