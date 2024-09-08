Российским беспилотником, который упал в Латвии, мог быть "Шахед", - "Гаюн"

Дроном, недавно упавшим в Латвии, мог быть российский "Шахед". Он залетел через Белоруссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Как пишет "Гаюн", в субботу, 7 сентября, примерно в шесть утра в Беларуси был замечен дрон-камикадзе. Он летал в районе Новогрудка. Позже дрон исчез, однако по предварительным данным он двигался к северу.
А уже около 10:00 в Латвии возле Резекне взлетал вертолет воздушных сил, который проводил патрулирование на границе с Беларусью. Однако дрон, замеченный в Беларуси, мог достичь Латвии. Ведь расстояние от Новогрудка до Резекне составляет около 335 км, при средней скорости в 200 км/ч дрон мог достичь Резекне уже около 8:30 утра.
Из этого можно сделать вывод, что разбившийся под Резекне беспилотник может быть тем же шахедом, который пролетал утром возле Новогрудка.
Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. На сегодняшний день ведется расследование.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", – пишет президент.
Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В общей сложности РФ запустила по Украине 67 беспилотников , ПВО сбила 58 "Шахедов".
По данным Воздушных сил Украины, шесть беспилотников улетели в Россию, Беларусь и временно оккупированную Луганскую область.
Следует напомнить, что это не первый случай, когда дроны РФ во время атак по Украине залетают в Беларусь. Первый раз такой залет зафиксировали 12 июля, причем в общей сложности по меньшей мере девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль .
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