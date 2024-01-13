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У російських тюрмах вимикають опалення, щоб в'язні йшли воювати проти України, - Bild

Фото: влада РФ відключає опалення у в'язницях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У багатьох регіонах Росії температура впала до -35°, і російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вирішив використати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні. У багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати.

Про це розповіла засновниця проєкту "Русь Сидящая" Ольга Романова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Вони (влада РФ, - ред.) просто вимкнули їм опалення при мінусовій температурі. Тим самим умови у в'язницях мають стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну", - пояснила Романова.

Вона також повідомила, що у Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті.

"Це ув'язнені, національні меншини, які живуть у бідних регіонах далеко від Москви, і нові громадяни. Поки ці три групи воюють і вмирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших... Загалом успіх частин з ув'язнених досить обмежений, що ми можемо бачити й за поточними подіями на фронті... Ув'язнених просто масово посилають на лінію фронту в Україні й приносять там у жертву", - наголосила Романова.

За її словами, у російських в'язницях дедалі частіше вербують і жінок-ув'язнених. Зараз, з0а даними Романової, в Україні воює близько 1000 росіянок. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські мобілізовані стали однією з найбільш зростаючих категорій втрат ЗС РФ на війні проти України. Окрім "мобіків", найбільше гинуть також ув'язнені.

Раніше повідомлялося, що в Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених. Це пов'язують із відправкою "зеків" на війну в Україну.

Додамо також, що нещодавно росЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох місяців.

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