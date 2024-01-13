В российских тюрьмах выключают отопление, чтобы заключенные шли воевать против Украины, - Bild

Они (власти РФ, - ред.) просто выключили им отопление при минусовой температуре. Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы мужчины, которые там находятся, ехали в Украину", - пояснила Романова.

Она также сообщила, что в России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сочувствия, когда они умирают на фронте.

"Это заключенные, национальные меньшинства, которые живут в бедных регионах вдали от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для других... В целом успех частей из заключенных весьма ограничен, что мы можем видеть и по текущим событиям на фронте... Заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву", - подчеркнула Романова.

По ее словам, в российских тюрьмах все чаще вербуют и женщин-заключенных. Сейчас, по данным Романовой, в Украине воюет около 1000 россиянок.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские мобилизованные стали одной из наиболее растущих категорий потерь ВС РФ на войне против Украины. Кроме "мобиков", больше всего гибнут также заключенные.

Ранее сообщалось, что в России отчитались о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.

Добавим также, что недавно российские СМИ подсчитали, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик - не прожил и двух месяцев.

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